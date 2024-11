Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Diebstahl aus Garage

In der Einsteinstraße in Aurich kam es am Sonntag zu einem Diebstahl. Ein bislang Unbekannter entwendete gegen 4.40 Uhr aus einer Garage ein schwarzes Pegasus E-Bike mit einer schwarzen Fahrradtasche. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise unter 04941 606215.

Brandgeschehen

Norden - Wohnhaus brannte

In Norden-Tidofeld ist am Montag ein Wohnhaus in Brand geraten. Gegen 11.15 Uhr wurde in der Donaustraße eine Rauchentwicklung gemeldet. Als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, waren in dem betroffenen Einfamilienhaus bereits Flammen erkennbar. Die 66-jährige Bewohnerin musste von der Feuerwehr aus dem Haus gerettet werden. Sie wurde leicht verletzt und vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Auch ein Notarzt war vor Ort. Mehr als 40 Kräfte der Feuerwehr übernahmen die Löscharbeiten. Der entstandene Sachschaden liegt ersten Schätzungen zufolge im sechsstelligen Euro-Bereich. Die Brandursache ist noch unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen übernommen.

