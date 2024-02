Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Ehrenburg, Brand im Wohnhaus - Sulingen, Fahrzeug Diebstahl - Weyhe, Werkzeugdiebstahl ---

Diepholz (ots)

Ehrenburg - Brand im Wohnhaus

Am Montagnachmittag gegen 17.30 Uhr geriet, nach ersten Erkenntnissen aus noch ungeklärter Ursache, ein Wäschetrockner im Obergeschoss eines Einfamilienhauses in Stocksdorf in Brand. Die Feuerwehr konnte den im Badezimmer stehenden Wäschetrockner und das Feuer im Wohnhaus schnell löschen. Dennoch ist das Haus durch den Ruß und das Löschwasser vorübergehend nicht bewohnbar. Die Hausbewohner konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen, verletzt wurde niemand. Nach den Löscharbeiten hat die Polizei die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Der Schaden beträgt ca. 180000 Euro.

Sulingen - Fahrzeugdiebstahl

Unbekannte haben in der Nacht von Sonntag auf Montag einen abgemeldeten Renault Master entwendet. Das Fahrzeug befand sich auf dem Firmengelände eines Autohandels in der Barenburger Straße. Das Fahrzeug war nicht mehr zugelassen und es befanden sich auch keine Kennzeichen am Fahrzeug. Der Schaden beträgt ca. 20000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Sulingen, Tel 04271 / 9490, entgegen.

Twistringen - Verkehrsunfallflucht

Am Montag gegen 20.30 Uhr wurde ein 42-jähriger Radfahrer in der Neuenmarhorster Straße bei einem Unfall mit einem entgegenkommenden Pedelec-Fahrer verletzt. Der 42-Jährige befuhr den Radweg von Marhorst in Richtung Twistringen. Als er mit dem Pedelec-Fahrer kollidierte, stürzten beide. Der Pedelec-Fahrer raffte sich aber wieder auf und flüchtete, ohne seinen Pflichten nachtzukommen. Der 42-jährige Radfahrer verletzte sich an Hand und Arm. Die Polizei bittet Zeugen, insbesondere den unbekannten Pedelec-Fahrer, sich unter Tel. 04242 / 9690, zu melden.

Weyhe - Werkzeugdiebstahl

Unbekannte sind am Wochenende von Freitag bis Montag durch ein Hoftor auf das Gelände einer Baumaschinenfirma in der Mittelwendung gelangt. Auf dem Gelände öffneten sie gewaltsam zwei Transporter und entwendeten Akku-Bohrschrauber, einen Hydraulikhammer und weitere Werkzeuge. Hinweise nimmt die Polizei Weyhe, Tel. 0421 / 80660, entgegen.

Stuhr - Einbruch und Einbruchsversuch

Im Laufe des Wochenendes von Samstag bis Montag sind Unbekannte in der Henleinstraße in eine Firma eingebrochen und haben es bei einer weiteren Firma versucht. Eine Fabrikhalle wurde gewaltsam geöffnet und die Büroräume und Sozialräume durchsucht. Ob die Täter Diebesgut erlangten ist noch nicht bekannt. An einem zweiten Firmengebäude versuchten die Täter die Tür zu öffnen. Da dies offensichtlich nicht gelang, ließen sie von ihrem Vorhaben ab und flüchteten. Hinweise nimmt die Polizei Weyhe, Tel. 0421 / 80660, entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell