Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Landkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Aurich - Mehrere Verletzte bei Unfall

Auf der Leerer Landstraße (B 72) in Aurich kam es am Montag zu einem Unfall. Gegen 17.50 Uhr fuhr eine 45-jährige Audi-Fahrerin auf der Bundesstraße und wollte nach links auf ein Grundstück abbiegen. Hinter ihr bremste ein 45-jähriger Mazda-Fahrer zu spät ab und fuhr auf den Audi auf. In dem Audi wurden die 45-jährige Fahrerin und zwei Mädchen im Alter von sechs und 15 Jahren leicht verletzt. Der 45-jährige Mazda-Fahrer wurde ebenfalls leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden wurde vor Ort auf 35.000 Euro geschätzt.

Krummhörn/Upleward - Autofahrer mit Bushaltestelle kollidiert

Ein Autofahrer ist am Montag in Upleward in eine Bushaltestelle gefahren. Der 67-Jährige fuhr gegen 13.30 Uhr mit einem Ford auf der Uplewarder Landstraße in Richtung Campen und kam an der Haltestelle Tilkeweg aus noch ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab. Der Mann kollidierte mit der Bushaltestelle und wurde leicht verletzt. Ein Rettungswagen brachte ihn ins Krankenhaus. Das Auto war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Hage - Zusammenstoß auf Kreuzung

Zu einem Unfall kam es am Montag auf der Landesstraße 6 in Hage. Gegen 13.30 Uhr missachtete nach ersten Erkenntnissen eine 28-Jährige mit einem Renault im Kreuzungsbereich die Vorfahrt eines 62-jährigen Renault-Fahrers und stieß mit ihm zusammen. Die Frau und der Mann wurden leicht verletzt.

Norden - Berauscht gefahren

Ein 47-jähriger Autofahrer ist am Montag in Norden von der Polizei angehalten und kontrolliert worden. Die Beamten stellten fest, dass der Mann unter dem Einfluss berauschender Mittel stand. Ein Drogenvortest verlief positiv auf Amphetamine und THC. Dem 47-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

Brandgeschehen

Wiesmoor - Brand in Container

In der Azaleenstraße in Wiesmoor kam es am Montagabend, gegen 18.40 Uhr, zu einem Brandgeschehen. Das Feuer brach in einem Container mit Blockheizkraftwerk auf dem Gelände einer Gärtnerei aus. Die Feuerwehr übernahm die Löscharbeiten. Der entstandene Sachschaden wird auf eine sechsstellige Summe geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

