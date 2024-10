Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Soltau: Fahrkartenautomat gesprengt; Bad Fallingbostel: Frontschürze entwendet; Schwarmstedt: Einbrecher in der Bahnhofstraße; Schwarmstedt: Raub auf Supermarkt

Heidekreis (ots)

28.10.2024 / Fahrkartenautomat gesprengt

Soltau: In der Nacht von Sonntag auf Montag wurde gegen 00:50 Uhr ein Fahrkartenautomat am Soltauer Bahnhof (Nord) gesprengt. Laut Zeugenangaben waren zur oben genannten Zeit zwei Knallgeräusche zu hören. Nach ersten Erkenntnissen flüchteten die Täter ohne Beute in unbekannte Richtung. Der entstandene Schaden wird auf rund 20.000 Euro geschätzt. Hinweise zur Tat und/oder verdächtigen Personen/Fahrzeugen nimmt der Zentrale Kriminaldienst unter 05191-93800 entgegen.

27.10.2024 / Frontschürze entwendet

Bad Fallingbostel: Unbekannte entwendeten in der Nacht von Samstag auf Sonntag die Frontschürze eines schwarzen BMW, der auf einem Parkplatz in der Kantstraße stand. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei in Bad Fallingbostel unter 05162-9720 entgegen.

27.10.2024 / Einbrecher in der Bahnhofstraße

Schwarmstedt: Ein bislang unbekannter Täter drang in der Nacht zu Sonntag, zwischen 01:10 Uhr und 01:40 Uhr, in ein Geschäftsraum in der Bahnhofstraße 12 ein. Hierfür wurde die Scheibe mit einem Stein eingeschlagen. Der Täter, der dabei Bargeld erbeutete, versuchte zudem durch Aufhebeln eines Fensters in das Firmengebäude der Bahnhofstraße 14 zu gelangen. Hier blieb es bei dem Versuch. Hinweise zu den Taten nimmt die Polizei in Schwarmstedt unter 05071-800350 entgegen.

26.10.2024 / Raub auf Supermarkt

Schwarmstedt: Am Samstag kam es gegen 10:25 Uhr zu einem Raub auf den Penny-Markt in der Celler Straße. Unter Vorhalt eines Messers erlangte der Täter Bargeld und flüchtete anschließend in Richtung Bahnhofstraße. Im Rahmen sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen wurde ein 16-Jähriger Tatverdächtiger angetroffen und zunächst in Gewahrsam genommen. Im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen wurde dieser aus Mangel an Beweisen wieder entlassen. Hinweise zur Tat nimmt der Zentrale Kriminaldienst unter 05191-93800 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell