POL-HK: 1. Soltau; berauschter Radfahrer leistet Widerstand 2. Soltau; Einbruch in Lottoladen 3. Munster; Betrunken gegen Baum 4. Munster; Sachbeschädigung

1.

Am frühen Sonntagmorgen, kurz nach Mitternacht stellte eine Streifenbesatzung in Soltau unmittelbar vor der Polizeiwache einen Fahrradfahrer ohne Beleuchtung fest. Im Rahmen der anschließenden Kontrolle stellte sich heraus, dass der 26jährige Soltauer sein Gefährt unter dem Einfluss von Alkohol und Betäubungsmitteln geführt hatte. Da er sich in der Folge den weiteren polizeilich notwendigen Maßnahmen widersetzte und jegliche zeitliche sowie örtliche Orientierung verloren hatte, wurde er auch zu seinem Schutz in Gewahrsam genommen.

2.

Am frühen Sonntagmorgen warfen zwei unbekannte Täter die Scheibe zu einem Lottogeschäft in der Lüneburger Straße in Soltau ein und drangen in die Geschäftsräume ein. Anschließend flüchteten sie mit einem Pkw stadtauswärts. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei in Soltau unter 05191/93800 entgegen.

3.

Am 26.10.2024 in den Morgenstunden befuhr ein 29-jähriger Munsteraner den Ilsterweg aus Breloh kommend in Richtung Kreisstraße 49. Im Einmündungsbereich der Kreisstraße 49 kommt der Fahrzeugführer alleinbeteiligt von der Fahrbahn ab und kollidiert mit einem Straßenbaum. Hierbei wurde der Fahrzeugführer leicht verletzt. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,67 Promille. Dem Fahrzeugführer wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein beschlagnahmt. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet. Der Sachschaden wird auf ca. 10.000 Euro geschätzt.

4.

Am 26.10.2024 kam es in den frühen Morgenstunden im Bereich des Rathauses der Stadt Munster zu mehreren Sachbeschädigungen. Hierbei wurde u.a. eine Eingangstür des Bürgerbüros der Stadt Munster, sowie die Eingangstür eines nahegelegenen Restaurants, stark beschädigt. Der noch unbekannte Täter konnte durch einen Zeugen beobachtet werden, floh allerdings noch vor Eintreffen der Polizei. Der Sachschaden wird auf über 5000 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizei Munster unter (05192) 9600.

