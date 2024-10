POL-HK: Heidekreis: Diebstahl hochwertiger Fahrzeuge - Tipps ihrer Polizei!

Heidekreis (ots) - 23.10.2024 / Fahrradkontrolle an Grundschule Soltau: Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Heidekreis führten am Mittwochmorgen, kurz vor Schulbeginn, eine Fahrradkontrolle an der Wilhelm-Busch-Schule in Soltau durch. Dabei stellten die Beamten mehrere Fahrräder mit Mängeln fest. Den betroffenen Schülerinnen und Schüler wurde eine Mängelmeldung für die jeweiligen Erziehungsberechtigten mitgegeben. ...

mehr