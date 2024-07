Polizei Köln

POL-K: 240703-3-BAB/K Auffahrunfall am Stauende auf BAB 4 - Sechs Fahrzeuge beteiligt - Zwei Verletzte

Köln (ots)

Am Mittwochnachmittag (3. Juli) ist ein BMW-Fahrer (50) auf der Bundesautobahn 4 in Fahrtrichtung Aachen vor dem Autobahnkreuz Gremberg an einem Stauende auf einen VW Touran aufgefahren. Durch die Wucht des Aufpralls wurden drei weitere Autos, ein Lastwagen und ein Abschleppwagen beschädigt. Aufgrund der zunächst vermuteten schweren Verletzungen war ein Rettungshubschrauber im Einsatz, der an der Unfallstelle landete. Letztlich brachten Krankenwagen den mutmaßlichen Unfallverursacher und den schwer verletzten VW-Fahrer (53) in Krankenhäuser.

Polizei- und Rettungskräfte sperrten für die Unfallaufnahme gegen 14:30 Uhr die Autobahn in Richtung Aachen voll. Aktuell beträgt die Staulänge rund 6 Kilometer. (as/al)

