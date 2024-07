Polizei Köln

POL-K: 240702-2-K/EU Pressemeldung der Polizei Euskirchen: Vermisstes Mädchen

Köln (ots)

Ein 13-jähriges Mädchen gab gegenüber ihren Eltern an, am 01.07.2024 zur Schule gehen zu wollen. Diese hatte aber aufgrund von Zeugniskonferenzen geschlossen.

Bis 14:30 Uhr kehrte sie nicht wieder an die elterliche Wohnung zurück. Ein Mobiltelefon führt die vermisste Person nicht mit sich.

Durch einen Mitschüler soll die Vermisste am 01.07.2024 in Köln im ZALANDO gesichtet worden sein. Sie spricht nur gebrochen Deutsch und kennt sich in Ihrer Umgebung nur mäßig aus.

Wer kann Angaben zum Aufenthaltsort der vermissten Person machen?

Fotos: https://polizei.nrw/fahndung/139757

Hinweise werden telefonisch an 02251 799-510 oder 02251 799-0 oder per E-Mail an poststelle.euskirchen@polizei.nrw.de erbeten.

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell