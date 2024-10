Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Hodenhagen: Werkzeug aus zwei Transporter gestohlen; Walsrode: Auch zwei Transporter in Walsrode angegangen; Soltau: Pedelec-Fahrerin übersehen; Soltau: Gegen Baum gefahren

Heidekreis (ots)

22.10.2024 / Werkzeug aus zwei Transporter gestohlen

Hodenhagen: Unbekannte schlugen in der Nacht von Montag auf Dienstag das Seitenfenster eines Transporters ein, der auf dem Parkplatz eines Hodenhagener Hotels in Hudemühlen-Burg stand. Aus dem Inneren des Fahrzeuges entwendeten die Täter Werkzeug in Wert von 7.500 Euro. Im etwa gleichen Tatzeitraum schlugen Unbekannte die Heckscheibe eines Kastenwagens im Fliederweg ein und entwendeten einen Laubbläser. Hinweise zu den Taten und/oder verdächtigen Personen/Fahrzeugen nimmt die Polizei in Hodenhagen unter 05164-802550 entgegen.

22.10.2024 / Auch zwei Transporter in Walsrode angegangen

Walsrode: In der Nacht von Montag auf Dienstag machten sich Täter ebenfalls an zwei Transporter zu schaffen, die auf einem Parkplatz in der Gottlieb-Daimler-Straße standen. Bei einem Fahrzeug wurde die hintere rechte Fensterscheibe eingeschlagen, jedoch nichts entwendet. Bei einem weiteren Transporter schlugen die Täter die Scheibe der Schiebetür ein und nahmen Werkzeug in Wert von 1.000 Euro mit. Hinweise zu den Taten und/oder verdächtigen Personen/Fahrzeugen nimmt die Polizei in Walsrode unter 05161-48640 entgegen.

22.10.2024 / Pedelec-Fahrerin übersehen

Soltau: Ein 36-jähriger Autofahrer übersah am Dienstagvormittag eine vorfahrtberechtigte Frau auf ihrem Pedelec, als er von der Carl-Benz-Straße auf die Celler Straße einbiegen wollte. Bei dem anschließenden Zusammenstoß wurde die 34-Jährige leicht verletzt.

22.10.2024 / Gegen Baum gefahren

Soltau: Am Dienstagvormittag kam ein 62-Jähriger mit seinem Auto gegen 11:00 Uhr von der Kreisstraße 16, zwischen Leitzingen und Soltau, ab. Dabei überfuhr er einen Leitpfosten und prallte anschließend gegen einen Baum. Der Mann aus Bad Fallingbostel wurde dabei leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden von rund 4.000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell