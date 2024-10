POL-HK: Bispingen/A 7: Brand (FOTO); Schwarmstedt: Einbruch; Schneverdingen: Autoscheibe eingeschlagen; A 7: Betrunken am Steuer; Rotenburg/Heidekreis: Neue Betrugsmasche durch falsche Polizeibeamte

Polizeiinspektion Heidekreis

Heidekreis

21.10.2024 / Brand eines Autotransporters (FOTO)

Bispingen: Am Montagabend geriet ein Autotransporter auf der A 7 in Fahrtrichtung Hannover, zwischen Evendorf und Bispingen, aufgrund eines Reifenplatzers in Brand. Hierdurch wurden mindestens fünf geladene Fahrzeuge, davon zwei Hybridfahrzeuge, sowie der Anhänger teilweise zerstört. Ein Großaufgebot der Feuerwehr löschte schließlich den Brand. Verletzt wurde niemand. Für die Lösch- und Bergungsarbeiten wurde die Fahrbahn in Richtung Hannover bis zum frühen Morgen voll gesperrt. Der Gesamtschaden wird aktuell auf über 150.000 Euro geschätzt.

21.10.2024 / In Schuhgeschäft eingebrochen

Schwarmstedt: Unbekannte drangen zwischen Sonntagnachmittag und Montagmorgen in ein Schuhgeschäft in der Bahnhofstraße ein. Im Inneren durchwühlten die Täter diverse Räumlichkeiten und entwendeten schlussendlich Bargeld. Zudem öffneten die Einbrecher diverse Pakete, die im Schuhgeschäft, das auch als Paketannahmestelle dient, lagerten. Hinweise zur Tat und/oder verdächtigen Personen/Fahrzeugen nimmt die Polizei in Schwarmstedt unter 05071-800350 entgegen.

21.10.2024 / Autoscheibe eingeschlagen

Schneverdingen: In der Nacht von Sonntag auf Montag schlugen Unbekannte die Fahrerscheibe eines Autos ein, das auf einem Parkplatz in der Hansahlener Dorfstraße stand. Aus dem Inneren wurde schließlich eine Geldbörse entwendet. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei in Schneverdingen unter 05193-982500 entgegen.

21.10.2024 / Betrunken auf der Autobahn

A 7: Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Heidekreis kontrollierten am Montag gegen 12:00 Uhr einen offensichtlich betrunkenen Autofahrer auf der A 7 in Höhe Soltau-Ost. Der 62-Jährige pustete 2,31 Promille. Er musste eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben. Am Nachmittag fiel den Einsatzkräften dann ein 44-jähriger Autofahrer in Höhe der Anschlussstelle Bad Fallingbostel auf. Auch hier nahmen die Beamten deutlichen Alkoholgeruch wahr. Ein Atemalkoholtest ergab schließlich den Wert von 1,66 Promille. Der Mann, der keinen Wohnsitz in Deutschland hat, musste neben einer Sicherheitsleistung noch eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben.

22.10.2024 / Neue Betrugsmasche durch falsche Polizeibeamte

Rotenburg/Heidekreis: Die Polizeiinspektion Heidekreis möchte auf eine neue Betrugsmasche durch falsche Polizeibeamte aufmerksam machen, die bereits im Nachbarlandkreis Rotenburg für einen hohen Schaden gesorgt hat (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/59459/5888654).

Die Betrüger meldeten sich dabei telefonisch bei einer 88-jährigen Frau. Sie berichteten der Seniorin von der Festnahme von Einbrechern und dass man bei Ihnen eine Liste mit potenziellen Einbruchsobjekten gefunden habe. Darauf stünde auch der Name der Angerufenen. Um ihr Geld zu sichern, solle die Frau 6.000 Euro auf ein sogenanntes "Sicherungskonto der Polizei" überweisen. Die Seniorin machte sich sofort auf den Weg zur Bank und überwies die Summe auf das Konto bei einer Onlinebank. So erging es zuvor einem älteren, ebenfalls aus dem Landkreis Rotenburg stammenden Ehepaar. Auch sie wurden von falschen Polizeibeamten telefonisch kontaktiert. Mit einer ähnlichen Geschichte brachten die Täter die beiden Senioren sogar dazu, 27.000 Euro zu überweisen. Bislang hatten die falschen Polizeibeamte in den Fällen zuvor Bargeld oder Wertgegenstände direkt bei älteren Menschen abgeholt. Offenbar sehen die Betrüger nun ein erhöhtes Risiko, dabei von der Polizei geschnappt zu werden.

Wir warnen daher auch die Bürgerinnen und Bürger im Landkreis Heidekreis vor diesen perfiden Methoden: Die Polizei nimmt weder Bargeld noch andere Vermögenswerte zur Sicherung entgegen und lässt sich auch kein Geld zur Vermögenssicherung überweisen! Beenden Sie solche Anrufe bitte sofort und rufen Sie Ihre örtliche Polizei an!

Polizeiinspektion Heidekreis