Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Wochenendmeldung der PI Heidekreis zum Wochenende 18.10.-20.10.2024

PI Heidekreis (ots)

In der Zeit von Mittwochnachmittag bis Freitagnachmittag entwendeten Unbekannte einen VW Multivan in Schneverdingen in der Straße Gallhorner Flatt. Die Polizei Schneverdingen bittet um Mithilfe und Hinweise unter 05193-982500.

Die Schneverdinger Kollegen wollten in der Nacht von Freitag auf Samstag gegen 01:15 Uhr ein Auto anhalten, welches augenscheinlich nicht zugelassen war. Jedoch flüchtete der Fahrer vor den Kollegen, welche die Verfolgung aufnahmen. Im weiteren Verlauf baute der Fahrer einen Unfall und kam in einem Feldweg zum Stehen. Von dort aus flüchteten zwei Personen aus dem Fahrzeug und wurden von den Kollegen nicht erfasst. Die Ermittlungen dauern an. Dem Fahrer drohen diverse Strafanzeige unter anderem wegen der Teilnahme an einem Kraftfahrzeugrennen.

Am frühen Samstagabend gegen 18 Uhr wurde ein 61-jähriger Mann gemeldet, welcher augenscheinlich nicht mehr in der Lage war, Fahrrad zu fahren. Er stürzte und als die Polizei eintraf wurde der Grund schnell klar: der Mann hatte zuviel Alkohol getrunken und pustete über 1,3 Promille. Dem Mann wurde Blut abgenommen und eine Strafanzeige erstattet.

Am frühen Samstagmorgen, 19.10.2024, wurde der Polizei per Notruf durch andere Verkehrsteilnehmer ein verunfallter Pkw am Zubringer von der Autobahn 27 zur Autobahn 7, Richtungsfahrbahn Hannover, gemeldet. Die Kollegen aus Bad Fallingbostel stellten das kurz zuvor verunfallte und stark beschädigte Fahrzeug fest, jedoch keinen Fahrzeugführer. Bei der umfangreichen Suche, zu der auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt wurde, konnte der Unfallfahrer im angrenzenden, unübersichtlichen Gelände angetroffen werden. Der 18-jährige Mann aus Nordrhein-Westfalen pustete 0,53 Promille. Bei dem Fahrzeugführer wurde Blut entnommen und Ermittlungsverfahren wegen (u.a.) Gefährdung des Straßenverkehrs und unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet.

Am Samstagabend, 19.10.2024, meldete sich der Fahrer eines Lkw bei der Polizei Bad Fallingbostel, der zuvor von falschen Polizeibeamten betrogen worden war. Demnach sei der Lkw-Fahrer, der im Hartemer Weg eine Pause gemacht habe, von zwei vermeintlichen Zivilpolizisten kontrolliert und hierbei um einen mittleren, dreistelligen Bargeldbetrag betrogen worden. Die Polizei Bad Fallingbostel bittet um Hinweise unter 05162-972-0.

In der Benzer Straße in Walsrode kam es am 19.10. gegen 15:15 Uhr zu einem Verkehrsunfall, wobei der Führer eines Pkw beim Einparken zunächst einen anderen Pkw beschädigte und anschließend noch eine Straßenlaterne. Bei der anschließenden Kontrolle wurde beim Fahrzeugführer Atemalkohol festgestellt. Nach Entnahme einer Blutprobe, sowie die Einleitung eines Strafverfahrens wurde der Fahrzeugführer aus den polizeilichen Maßnahmen entlassen.

