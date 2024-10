Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Schneverdingen: In Schulneubau eingedrungen

Heidekreis (ots)

17.10.2024 / In Schulneubau eingedrungen

Schneverdingen: Drei bislang unbekannte Täter drangen am frühen Donnerstagmorgen in den Neubau der KGS Schneverdingen (Am Timmerahde 28) ein. Als die Einbrecher von einem Zugangsberechtigten gegen 05:35 Uhr auf der Baustelle überrascht wurden, flüchteten sie. Der Zeuge erkannte zwei junge Männer und eine junge Frau, die alle auf etwa 18 Jahre geschätzt werden.

männlicher Täter:

- ca. 1,75 m - schlank - Kleidung: schwarze Hose (mit weißen Streifen an der Seite), schwarze Jacke und schwarze Mütze

weibliche Täterin:

- kräftig - Kleidung: schwarze Jacke mit Fellkragen, weißes T-Shirt

Der dritte Täter konnte nicht beschrieben werden.

Hinweise zur Tat und/oder den flüchtigen Tätern nimmt die Polizei in Schneverdingen unter 05193-982500 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell