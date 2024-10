Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Soltau: Sättel entwendet; Gilmerdingen: In Lagerhallen eingebrochen; Schneverdingen: Autoscheiben eingeschlagen.

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 16.10.2024 Nr. 1

15.10./Sättel entwendet

Soltau: Unbekannte Täter verschafften sich in der Nacht zu Dienstag gewaltsam Zugang zu Garagen und Stallungen eines Hofes in der Bürgermeister-Schultz Straße. Sie entwendeten dort mehrere Sättel. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 5000 Euro.

15.10./In Lagerhallen eingebrochen

Gilmerdingen: In Gilmerdingen wurden im Tatzeitraum von Montag 23:30 Uhr bis Dienstag 07:00 Uhr, Lagerräume und Hallen eines landwirtschaftlichen Betriebes aufgebrochen und nach bisherigem Stand zwei Motorsägen entwendet. Eine Schadenshöhe konnte noch nicht beziffert werden. Zeugenhinweise werden an die Polizeistation Neuenkirchen 05195/933970 erbeten.

15.10./ Autoscheiben eingeschlagen

Schneverdingen: In der Nacht von Montag zu Dienstag wurde an zwei abgestellten Pkw in der Heberer Straße jeweils eine Fahrzeugscheibe mit einem Stein eingeworfen. Aus den Fahrzeugen wurden Windeln und eine Geldbörse entwendet. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei Schneverdingen unter 05193/982500 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell