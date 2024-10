Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: 1. Schneverdingen, OT Wesseloh, Wohnhauseinbruch 2. Bispingen OT Behringen, Einbruch in Einfamilienhaus 3. Bad Fallingbostel, Unfall mit E-Scooter unter Alkohol

Heidekreis (ots)

1. Schneverdingen, OT Wesseloh, Wohnhauseinbruch:

Am Samstagabend kam es zu einem Einbruch in ein Wohnhaus in der Wesseloher Straße. Die Täterschaft verschaffte sich durch Aufhebeln einer Tür Zutritt zum Gebäude, durchsuchte dieses und entfernte sich unerkannt nach der Mitnahme von Diebesgut. Täterhinweise oder die Mitteilung von verdächtigen Beobachtungen werden an die Polizei Schneverdingen unter 05193-982500 erbeten.

2. Bispingen OT Behringen, Einbruch in Einfamilienhaus:

Am Samstagabend gegen 20:28 Uhr kehrte der Hauseigentümer (78 Jahre) zu seinem Einfamilienhaus im Ortsteil Behringen zurück. Der Hauseigentümer sah zunächst zwei männliche Personen im rückwärtigen Bereich des Hauses weglaufen. Im weiteren Verlauf flüchteten die Täter mit einem PKW in Richtung der Bundesautobahn 7. Im gesamten Erdgeschoss standen die Schranktüren und Schubladen offen. Das Haus wurde offensichtlich durchsucht. Ein Zeuge konnte das Kennzeichen des flüchtenden PKW angeben. Art und Umfang des Diebesgutes ist noch nicht abschließend bekannt.

3. Bad Fallingbostel, Unfall mit E-Scooter unter Alkohol:

Bereits am Freitagnachmittag wurde der Polizei in Bad Fallingbostel ein Verkehrsunfall in der Vogteistraße zwischen einem Pkw und einem E-Scooter mitgeteilt. Bei dem 35-jährigen E-Scooterfahrer aus Bad Fallingbostel, der in falscher Richtung und auf dem Gehweg fuhr, wurden Anzeichen einer Beeinflussung durch alkoholische Getränke festgestellt. Neben der Verkehrsunfallaufnahme wurde gegen den Fahrzeugführer des E-Scooters ein Strafverfahren eingeleitet und die Entnahme einer Blutprobe angeordnet.

4. Ladungsdiebstahl, Parkplatz der A27:

In der Nacht vom 11.10.2024 auf den 12.10.2024 begaben sich die unbekannten Täter auf den Autobahnparkplatz "Düshorn" an der A27 in Richtung Hannover bei Walsrode. Bei einem abgestellten Lkw wurde die seitliche Plane eingeschnitten und Ladegut mit einem Wert im hohen fünfstelligen Bereich entwendet. Anschließend entfernten sich die Täter in unbekannte Richtung. Wer Hinweise zu den Tätern machen kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Bad Fallingbostel. Telefon: 05162-972 115

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell