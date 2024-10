Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Schneverdingen: Radfahrerin nach Unfallflucht gesucht; Munster: Einbrecher flüchten mit Diebesgut

Heidekreis (ots)

09.10.2024 / Radfahrerin nach Unfallflucht gesucht

Schneverdingen: Am 02.10.2024 (Mittwoch) fuhr gegen 16:55 Uhr eine 31-jährige Autofahrerin an die Kreuzung Am Holzfeld/Neue Straße heran, als plötzlich eine wartepflichtige Radfahrerin die Kreuzung querte. Dabei stieß sie mit ihrem Fahrrad gegen das Auto. Nachdem die Autofahrerin die zunächst erboste Radfahrerin auf die dort geltende "rechts-vor-links"-Regelung hinwies, entfernte sich die Unfallverursacherin mit ihrem Hollandrad einfach in Richtung Schaftrift. Am Auto entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro. Die Unfallflüchtige kann wie folgt beschrieben werden:

- schlank - ca. 1,80 m - ca. 35 bis 40 Jahre - dunkelbraunes, mittellanges, zum Zopf gebundenes Haar - Sprache: hochdeutsch

Hinweise nimmt die Polizei in Schneverdingen unter 05193-982500 entgegen.

07.10.2024 / Einbrecher flüchten mit Diebesgut

Munster: Am Montagabend drangen zwei bislang unbekannte Täter zwischen 19:30 Uhr und 20:30 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Soltauer Straße ein. Hierfür hebelten sie das seitlich gelegene Küchenfenster auf. Während der Tatausführung kehrte der Geschädigte zurück, sodass die Einbrecher mit einer Münzsammlung fußläufig in Richtung Stadtgebiet flüchteten. Das mutmaßliche Tatfahrzeug wurde durch Zeugen etwa 200 Meter vom Tatort entfernt auf einem Feldweg rückwärtig der dortigen Grundstücke gesichtet. Hinweise zur Tat, den flüchtigen Täter und/oder dem Fluchtfahrzeug nimmt der Zentrale Kriminaldienst unter 05191-93800 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell