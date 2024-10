Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Schneverdingen: Auto in Vollbrand; Hodenhagen: Diebstahl; Buchholz (Aller)/A 7: Unter Drogeneinfluss; Walsrode/A 7: 14 beschädigte Fahrzeuge; Schneverdingen: Unfallflucht - Zeugen gesucht!

Heidekreis (ots)

07.10.2024 / Auto in Vollbrand

Schneverdingen: Am frühen Montagmorgen geriet ein Auto, das auf einem Supermarkt-Parkplatz in der Bahnhofstraße stand, gegen 04:20 Uhr in Vollbrand. Zeugen hörten kurz zuvor einen lauten Knall. Der Zentrale Kriminaldienst hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen und nimmt Hinweise unter 05191-93800 entgegen.

07.10.2024 / Diebstahl aus Logistikhalle

Hodenhagen: Unbekannte drangen am vergangenen Wochenende gewaltsam in eine Logistikhalle in der Wilhelm-Focke-Straße ein und entwendeten aus dieser Bauteile für Windkraftanlagen. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei in Hodenhagen unter 05164-802550 entgegen.

07.10.2024 / Unter Drogeneinfluss am Steuer

Buchholz (Aller)/A 7: Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Heidekreis kontrollierten am Montagvormittag einen 48-jährigen Autofahrer, der zuvor sein Smartphone am Steuer bediente. Bei der weiteren Überprüfung stellte sich heraus, dass der Mann höchstwahrscheinlich unter dem Einfluss von Metamphetamin stand. Ein entsprechender Urintest reagierte nämlich positiv. Dem 48-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobe entnommen.

07.10.2024 / 14 beschädigte Fahrzeuge nach Reifenplatzer

Walsrode/A 7: Der Reifenplatzer eines Aufliegers sorgte am Montagabend gegen 19:00 Uhr auf der A 7, zwischen der Anschlussstelle Westenholz und der Raststätte Allertal, für Schäden an insgesamt 14 Fahrzeugen. Die Geschädigten fuhren allesamt über Reifenteile, die sich auf der Fahrbahn in Richtung Hannover verteilt haben. Drei Autos waren im Anschluss nicht mehr fahrbereit. Es entstand ein Gesamtschaden von über 35.000 Euro.

08.10.2024 / Unfallflucht - Zeugen gesucht!

Schneverdingen: Bereits am 16.09.2024 (Montag) kam es zwischen 14:30 Uhr und 16:00 Uhr in der Bahnhofstraße, auf Höhe der Nr. 11, zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein derzeit unbekanntes Fahrzeug touchierte hier beim Vorbeifahren einen parkenden BMW. Dabei wurde der Außenspiegel beschädigt. An der Windschutzscheibe des beschädigten Fahrzeuges wurde durch einen bislang unbekannten Zeugen eine Notiz mit dem möglichen Kennzeichen des Unfallflüchtigen hinterlegt. Die Polizei in Schneverdingen (Tel. 05193-982500) sucht nun diesen sowie weitere Zeugen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell