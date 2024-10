Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Munster: Ermittlungen zum tödlichen Brand auf Campingplatz

Heidekreis (ots)

07.10.2024 / Ermittlungen zum tödlichen Brand auf Campingplatz

Munster: Die Polizeiinspektion Heidekreis berichtete am 02.10.2024 von dem Brand auf einem Campingplatz in Kreutzen, infolgedessen zwei Bewohner eines Mobilheims im Alter von 83 Jahren starben (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/59460/5877645). Die Ermittlungen des Zentralen Kriminaldienstes haben nun ergeben, dass es durch fahrlässiges Handeln der Bewohner zuvor zu einem Gasaustritt in der brandbetroffenen Wohneinheit gekommen ist. Dies führte am Morgen des 01.10.2024 zu der Explosion und des sofortigen Brandes des Mobilheimes sowie eines Gartenhäuschens und eines benachbarten Mobilheims. Hinweise auf ein vorsätzliches Handeln und/oder Beteiligung Dritter gibt es nicht.

