POL-HK: Ahrsen - Brand einer Lagerhalle BAB A7 Richtung Hamburg - Glück gehabt

PI Heidekreis (ots)

Walsrode - Verkehrsunfall mit verletzter Person

Am Freitagnachmittag kam es auf der L191 zwischen Westenholz und Hodenhagen zu einem Zusammenstoß zwischen der Fahrerin eines E-Scooters und einem Pkw. Als die 56-jährige Fahrerin aus Hodenhagen beabsichtigte mit dem E-Scooter von einem Radweg auf die Fahrbahn zu wechseln, verlor sie die Kontrolle über ihren E-Scooter und stieß mit einem Pkw zusammen, der aus Hodenhagen kommend in Richtung Westenholz fuhr. Sie stürzte, verletzte sich leicht und wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Walsrode - Schlägerei Keller

Gegen 04:45 Uhr am Samstagmorgen ging ein Notruf ein, dass sich mehrere Personen vor einer Bar in der Langen Straße in Walsrode schlagen sollen. Vor Ort wurden zwei männliche verletzte Personen (25 und 34 Jahre alt) angetroffen, von denen eine mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht werden musste. Die Fahndung nach den Schlägern blieb ohne Ergebnis. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Buchholz / Aller - alleinbeteiligt von der Fahrbahn abgekommen

Auf der K160 zwischen Buchholz (Aller) und Schwarmstedt verlor die 22-jährige Fahrerin aus Schwarmstedt am Samstagnachmittag aus bisher ungeklärter Ursache die Kontrolle über ihren PKW und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Dabei touchierte sie einen Straßenbaum und einen Leitpfosten. Im weiteren Verlauf kam der PKW ins Schleudern und landete schließlich im Straßengraben. Die Fahrerin musste leicht verletzt ins Krankenhaus verbracht werden.

Ahrsen - Brand einer Lagerhalle

Aus bisher ungeklärter Ursache geriet in der Nacht von Samstag auf Sonntag die Lagerhalle eines Paketzustelldienstes im Walsroder Ortsteil Ahrsen in Brand. Das Feuer griff auf eine angrenzende Scheune und von dort auf mehrere vor der Scheune abgestellte Fahrzeuge über. Es waren nahezu alle freiwilligen Feuerwehren der angrenzenden Ortschaften im Einsatz. An der Lagerhalle wurde lediglich der Außenmantel beschädigt. Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Der Schaden wird derzeit auf ca. 600.000,- EUR geschätzt. Der Zentrale Kriminaldienst in Soltau übernahm die Ermittlungen zur Brandursache. Zur Stunde dauern die Löscharbeiten noch an.

Schneverdingen - Selbstbedienungsautomat aufgebrochen

Am Freitagnachmittag öffnete die bislang unbekannte Täterschaft durch gewaltsames Herausziehen des Schließzylinders einen Selbstbedienungsautomaten für regionale Lebensmittel, brach einen Münzauffangbehälter auf und entwendete durch gewaltsames Abreißen den Wechselgeldbehälter mit ca. 80 Euro Bargeld in Münzen.

BAB A7 Richtung Hamburg - Glück gehabt

Am Freitagnachmittag hielt ein 45-jähriger männlicher Verkehrsteilnehmer mit seinem Pkw auf dem Seitenstreifen der Autobahn A7 zwischen Allertal und Westenholz an, da er dringend Wasser lassen musste. Nachdem er sich erleichtert hatte und sich zurück in sein Fahrzeug setzen wollte, geriet er auf den rechten Fahrstreifen der Autobahn und prallte seitlich gegen einen gerade an ihm vorbeifahrenden Lkw. Dadurch wurde er zwischen dem Lkw und seinem eigenen Fahrzeug hin und her geschleudert und landete schließlich auf dem Seitenstreifen. Es war purer Zufall und eine gehörige Portion Glück, dass die Person lediglich Schürfwunden und Prellungen davongetragen hat und nur leicht verletzt ins Krankenhaus verbracht wurde. Der Lkw-Fahrer hält auf dem Seitenstreifen an und vermutete zunächst einen Vogelschlag, da er keine Person wahrnehmen konnte.

Das Polizeikommissariat Bad Fallingbostel weist an dieser Stelle eindringlich darauf hin, dass das Betreten der Autobahn lebensbedrohliche Folgen haben kann. Dies gilt für Pannensituationen als auch für Staus, in denen Verkehrsteilnehmer immer wieder ihre Fahrzeuge verlassen.

Im Falle einer Panne verlassen Sie das Fahrzeug mit äußerster Vorsicht, zügig und möglichst über die fahrbahnabgewandte Seite. Vorbeifahrende Lkw entwickeln eine kräftige Sogwirkung, wodurch Personen gegen den Lkw gezogen werden können. Begeben Sie sich möglichst hinter die Schutzplanke und halten Sie sich ausschließlich seitlich hinter ihrem Pkw auf. Begrenzen Sie Aufenthalte am Kofferraum auf das notwendige Minimum. Halten Sie sich nicht vor oder neben ihrem Fahrzeug auf und versuchen Sie keinesfalls, einen Reifen auf der linken Seite zu wechseln. Behalten Sie stets den Verkehr im Auge.

Verwenden Sie unbedingt Warnwesten und das Warndreieck. Im Stau sind Sie in ihrem Fahrzeug am sichersten. Steigen Sie nicht aus. Halten Sie die Rettungsgasse frei.

BAB A7 - Beeinflusst telefoniert ohne Fahrerlaubnis

Während der Streife am heutigen Morgen fiel den Beamten des PK Bad Fallingbostel ein 33-jähriger männlicher Fahrzeugführer auf, der offensichtlich mit dem Handy am Ohr telefonierte. Während der sich anschließenden Verkehrskontrolle stellten die Beamten fest, dass die Person nicht über eine gültige Fahrerlaubnis verfügt. Der Beschuldigte legte einen ausländischen Führerschein vor, der auf Grund seines Aufenthaltes in Deutschland von über einem Jahr nicht mehr gültig war. Weiterhin wurde eine Beeinflussung durch THC festgestellt. Es wurden Ermittlungsverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren wegen des Fahrens unter Einfluss von THC und des Telefonierens während der Fahrt eingeleitet. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

