Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Walsrode: Einbruch in Einfamilienhaus; Munster: Unfall mit leichtverletzten Radfahrerin

Heidekreis (ots)

10.10.2024 / Einbruch in Einfamilienhaus

Walsrode: Unbekannte hebelten in der Zeit vom 01.10.2024 bis zum 10.10.2024 die rückwärtig gelegene Terrassentür eines Einfamilienhauses im Niefelfeld auf. Die Täter durchsuchten daraufhin diverse Räume und entwendeten schlussendlich Schmuck sowie Bargeld. Hinweise zur Tat und/oder verdächtigen Personen/Fahrzeugen nimmt der Zentrale Kriminaldienst unter 05191-93800 entgegen.

10.10.2024 / Unfall mit leichtverletzten Radfahrerin

Munster: Am Donnerstagnachmittag wollte ein 54-Jähriger mit seinem Auto von der Straße Am Hanloh in die Soltauer Straße einbiegen. Zeitgleich befuhr eine 42-jährige Radfahrerin den querenden Radweg der Soltauer Straße in die falsche Richtung, sodass es zum Zusammenstoß kam. Dabei wurde die Frau leicht verletzt. Es entstand an beiden Fahrzeugen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell