POL-EL: Papenburg - Bei Unfall schwer verletzt

Werlte (ots) - In der Zeit von Donnerstag, 22 Uhr bis Freitag, 9 Uhr kam es in der Hauptstraße zu einem versuchten Einbruch. Bislang unbekannte Täter verschafften sich Zugang zu einem Grundstück, auf dem sie versuchten gewaltsam in einen Schuppen zu gelangen. Sie verließen das Grundstück ohne Diebesgut in unbekannte Rchtung. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Werlte unter der Rufnummer 05951 - 995300 zu ...

