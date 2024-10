POL-HK: Bispingen: Zigarettenautomat aufgebrochen; Walsrode: Nicht auf den nachfolgenden Verkehr geachtet; Wietzendorf: Umgekippter Anhänger blockiert Straße

Polizeiinspektion Heidekreis

Bispingen: Zigarettenautomat aufgebrochen; Walsrode: Nicht auf den nachfolgenden Verkehr geachtet; Wietzendorf: Umgekippter Anhänger blockiert Straße

Heidekreis (ots)

09.10.2024 / Zigarettenautomat aufgebrochen

Bispingen: Unbekannte öffneten am Mittwoch, in der Zeit von 00:00 Uhr bis 20:00 Uhr, gewaltsam einen Zigarettenautomaten, der in der Dorfstraße in Hützel steht. Aus dem Automaten wurde sämtliche Tabakware entwendet. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei in Bispingen unter 05194-982460 entgegen.

09.10.2024 / Nicht auf den nachfolgenden Verkehr geachtet

Walsrode: Am Mittwochmorgen öffnete eine 57-jährige Autofahrerin in der Oskar-Wolff-Straße die Fahrertür ihres soeben geparkten Autos. Dabei achtete die Frau nicht auf den nachfolgenden Verkehr, sodass ein 50-Jähriger mit seinem Auto in die offene Tür fuhr. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 11.000 Euro.

09.10.2024 / Umgekippter Anhänger blockiert Straße

Wietzendorf: Ein 22-Jähriger geriet am Mittwoch um kurz nach 12:00 Uhr mit seinem Traktorgespann von der K 12. Dabei wurde das landwirtschaftliche Gespann aufgeschaukelt, wodurch ein Anhänger umkippte und die Kreisstraße bis etwa 14:30 Uhr zwischen Wietzendorf und Rodehorst blockierte.

