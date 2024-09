Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Fahrradfahrer nach Sturz schwer verletzt

Augsburg (ots)

Spickel - Am Samstag (21.09.2024) stürzte ein 50-Jähriger am Hochablass beim Versuch auf sein Fahrrad zu steigen und verletzte sich dabei schwer. Der Mann bewegte sich zunächst fußläufig in Richtung Westen. Als er versuchte auf sein Fahrrad zu steigen stürzte er. Passanten riefen daraufhin den Rettungsdienst. Im Beisein des Rettungsdienstes stürzte der 50-Jährige erneut, fiel dabei auf seinen Hinterkopf und verlor das Bewusstsein. Der Mann schien stark alkoholisiert zu sein, ein Atemalkoholtest war jedoch nicht möglich. Der 50-Jährige wurde mit dem Rettungswagen ins Universitätsklinikum Augsburg gebracht, sein Fahrrad wurde durch die Polizeistreife sichergestellt.

