POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung an einem Auto

Augsburg (ots) - Hochzoll - Am Mittwoch (18.09.2024) beschädigten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter einen weißen BMW in der Immenstädter Straße. Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Sachschaden von rund 1.000 Euro. Lechhausen - Im Zeitraum von Samstag (14.09.2024), 16.00 Uhr bis Donnerstag (19.09.2024), 13.00 Uhr beschädigten ein oder mehrere bislang unbekannte Personen einen Motorroller in der Birkenau. ...

mehr