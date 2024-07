Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haselünne - Unbekannte dringen in Restaurant ein - Zeugen gesucht

Haselünne (ots)

Am 5. Juli zwischen 0.30 Uhr und 8.00 Uhr verschafften sich bislang unbekannte Täter Zutritt zu den Räumlichkeiten eines Restaurants in der Straße Am See. Anschließend durchsuchten sie die Räumlichkeiten. Was entwendet wurde, ist abschließend noch nicht geklärt. Hinweise nimmt die Polizei Haselünne unter der Rufnummer 05961 958700 entgegen.

