POL-EL: Vrees - Scheibe von Mercedes Sprinter eingeschlagen - Zeugen gesucht

Haselünne (ots) - In der Nacht vom 2. auf den 3. Juli kam es auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes an der Lähdener Straße in 49740 Haselünne zu einem Verkehrsunfall. Dabei fuhr der Fahrer einer vermutlich silbernen Mercedes C-Klasse W203 Baujahr 2002-2007 gegen das Mauerwerk des Verbrauchermarktes, sodass diese stark beschädigt wurde. Der gesuchte Mercedes weist vermutlich starke Schäden an der linken Front ...

mehr