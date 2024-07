POL-EL: Nordhorn - PKW erfasst Fußgängerin - Zeugen gesucht

Freren (ots) - Zwischen Donnerstag, 17 Uhr, und Freitag, 8 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Täter Zugang zu einem Grundstück an der Frerener Straße in Beesten. Hier zerstörten die Täter mehrere Fenster und entwendeten eine Motorsäge. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Freren unter der Rufnummer 05902/949620 entgegen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim Corinna Maatje ...

