POL-EL: Freren - Zeugen gesucht

Meppen (ots) - Bislang unbekannte Täter sind zwischen Mittwoch, 18 Uhr, und Donnerstag, 6 Uhr, in eine Bäckerei an der Straße Markt in Meppen eingebrochen. Beute machten die Täter vermutlich nicht. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Meppen unter der Rufnummer 05931/9490 zu melden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim Corinna Maatje Pressesprecherin Telefon: 0591 87 203 ...

