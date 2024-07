Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: A30

Salzbergen - Autobahn nach Verkehrsunfall teilweise voll gesperrt - Zeugen gesucht

A30 / Salzbergen (ots)

Am 2. Juli gegen 21.25 Uhr fuhr ein bislang unbekannter Fahrer einer Sattelzugkombination auf dem Überholfahrstreifen der A30, in Höhe Salzbergen in Richtung Hannover, um den auf dem Hauptfahrstreifen befindlichen 38-jährigen Fahrer einer Sattelzugkombination zu überholen. Als beide Fahrzeuge auf einer Höhe waren, zog der Unbekannte aus ungeklärter Ursache nach rechts. Um eine Kollision zu vermeiden, wich der 38-Jährige nach rechts aus, geriet in die Außenschutzleitplanke und kam in der Berme in Schräglage zum Stehen. Es entstand erheblicher Schaden an der Fahrzeugkombination des 38-Jährigen und der Außenschutzplanke sowie Berme. Die genaue Schadenshöhe ist bislang noch nicht bekannt. Der 38-Jährige sowie sein 44-jähriger Beifahrer blieben unverletzt. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den Schaden, welcher noch nicht genau beziffert werden kann, zu kümmern. Die Autobahn musste zum Teil ab der Anschlussstelle Salzbergen bis etwa 2.45 Uhr vollständige gesperrt werden. Zeugen werden gebeten, sich mit der Autobahnpolizei unter der Telefonnummer 05908 9348115 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell