Polizei Dortmund

POL-DO: Verkehrsunfallflucht auf der A 44 in Richtung Kassel bei Soest

Möhnesee: Die Polizei sucht Zeugen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0375

Am Freitag (5. April 2024) kam es gegen 21.30 Uhr auf der A 44 in Richtung Kassel in Höhe der Anschlussstelle Soest / Möhnesee zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Flucht.

Nach ersten Erkenntnissen lagen nach einem Zusammenprall zwischen einem Pkw und einem Lkw mehrere Fahrzeugteile auf der Fahrbahn.

Ein 35-jähriger Autofahrer aus Bedburg-Hau fuhr auf dem linken Fahrstreifen der A 44 in Richtung Kassel.

In Höhe des Einfädelungsstreifens der Anschlussstelle Soest / Möhnesee wechselte ein unmittelbar vor ihm fahrender Lkw vom rechten auf den linken Fahrstreifen. Dabei stieß der Lkw seitlich gegen das Auto des 35-Jährigen. Der Pkw verlor einen Teil der Verkleidung des rechten Kotflügels und die Beifahrertür. Nach dem Zusammenstoß entfernte sich der Lkw von der Unfallstelle.

Ein 71-jähriger Autofahrer aus Salzkotten und eine 33-jährige Autofahrerin aus Lippstadt fuhren anschließend über die Fahrzeugteile (Splitter und andere sperrige Fahrzeugteile). Dadurch entstanden vermutlich Beschädigungen an den Unterböden der Autos. Die Kotflügelverkleidung und die Beifahrertür konnten an der Unfallstelle nicht aufgefunden werden.

Die Schadenshöhe wird auf einen mittleren fünfstelligen Betrag geschätzt. Verletzte gab es nicht. Eine nähere Beschreibung des flüchtigen Lkw ist nicht möglich.

Wer kann Angaben zum Unfallhergang oder zum flüchtigen Fahrzeug machen? Hinweise bitte an die Autobahnpolizeiwache in Kamen unter 0231 132-4521.

