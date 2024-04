POL-DO: Zwei Verletzte bei Auffahrunfall auf der A1

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 0369 Am Sonntagvormittag (07.04.) kam es zu einem Brand in einer Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in der westlichen Innenstadt. Gegen 11 Uhr wurde ein im ersten Obergeschoss wohnender Zeuge durch das Piepen eines Rauchmelders auf eine starke Rauchentwicklung im Treppenhaus aufmerksam. Im Erdgeschoss war es zu einem Wohnungsbrand ...

