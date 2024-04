POL-DO: 3. Ergänzung zum Tötungsdelikt am Hafen in Dortmund

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 0368 Am Donnerstagabend (4.4.) kam es gegen 23.30 Uhr zu einem versuchten Tötungsdelikt in Unna. Den Ermittlungen zufolge entwickelte sich in einer Wohnung in der Gertrudenstraße ein Streit zwischen den beiden beteiligten Personen. Im Verlauf des Streits stach der 33-jährige ...

mehr