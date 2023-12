Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Fahrzeug angezündet

Gera (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag gegen 23:30 Uhr kam es auf dem Gelände einer Tankstelle in der Zopfstraße in Gera zum Brand eines abgestellten VW T5 Multivans, welcher hierbei komplett zerstört wurde.

An einem daneben stehenden, ebenfalls abgemeldeten VW-Bus wurden zuvor die Scheiben eingeschlagen.

Auch am Tankstellengebäude wurde ein Fenster mit Steinen eingeworfen.

Durch Zeugen konnten zuvor auf dem Gelände mehrere Jugendliche beobachtet werden, welche mit Feuerwerkskörpern hantierten. Diese entfernten sich vor Eintreffen von Feuerwehr und Polizei in Richtung Karl-Wetzel-Straße.

Es entstand Sachschaden von mindestens 10000 Euro.

Die Kriminalpolizei ermittelt wegen Brandstiftung gegen unbekannt und sucht weitere Zeugen, die Hinweise geben können.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell