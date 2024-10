Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Walsrode: Schrottdiebstahl scheitert; Schneverdingen: Radfahrerin mit Kind bei Unfall leicht verletzt.

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 15.10.2024 Nr. 1

14.10./Schrottdiebstahl scheitert

Walsrode: Unbekannte Diebe verschafften sich am vergangenen Wochenende Zutritt zu einem Betriebsgelände im Kupferweg. Dort machten sie sich an einem Container zu schaffen und entnahmen daraus Elektroschrott, um diesen zu entwenden. Die Tat scheiterte und die Täter entkamen, ohne Beute zu machen.

14.10./Radfahrerin mit Kind bei Unfall leicht verletzt

Schneverdingen: Am Montagmorgen, gegen 07:20 h übersah eine 70-jährige Autofahrerin beim Linksabbiegen von der Bahnhofstraße in die Schröderstraße eine entgegenkommende 28-jährige Radfahrerin. Es kam zu einer leichten Kollision, bei der die Radfahrerin zu Fall kam. Sie selbst sowie ihr in einem Kindersitz mitfahrendes 2- jähriges Kind erlitten leichte Verletzungen.

