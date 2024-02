Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Wohnungsfenster aufgehebelt

Arnsberg (ots)

Bei der Rückkehr in seine Wohnung in der Straße Am Neheimer Kopf in Arnsberg-Neheim musste ein Bewohner einen Einbruch feststellen. In der Zeit zwischen 19:15 Uhr und 19:40 Uhr hebelten Unbekannte ein Fenster auf und gelangten so in die Wohnräume. Bei der Suche nach Beute fanden die Täter dann Bargeld. Mit der Beute flüchteten sie anschließend durch eine Tür aus dem Gebäude. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zu dem Einbruch aufgenommen und bittet um entsprechende Hinweise an die Polizei Arnsberg unter der Telefonnummer 02932-9020-3211. (LR)

