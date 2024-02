POL-HSK: Verletzter Autofahrer bei Verkehrsunfall

Bestwig (ots) - Am Mittwoch kam es in Bestwig zu einem Verkehrsunfall. Ein 23jähriger Mann aus Bestwig befuhr mit seinem Pedelec gegen 19:50 Uhr die Schildstraße in Richtung Hauptstraße. Der Streckenverlauf ist stark abschüssig. Der Radfahrer prallte im weiteren Verlauf gegen ein am Straßenrand abgestelltes Fahrzeug und verletzte sich dadurch schwer. Rettungskräfte waren im Einsatz. Der Verletzte wurde in ein ...

