POL-PPRP: Brennender Motorroller

Ludwigshafen (ots) - Ein maskierter Täter betrat am 04.07.2024 gegen 13:40 Uhr den Verkaufsraum der Tankstelle in der Maudacher Straße 289 in Ludwigshafen und forderte unter Vorhalt eines Messers von den zu diesem Zeitpunkt anwesenden Mitarbeitern die Herausgabe von Bargeld. Anschließend floh er mit dem Raubgut zu Fuß in Richtung Leininger Straße. Bei der Tat ...

mehr