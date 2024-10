POL-HK: Heidekreis: Sicher durch die dunkle Jahreszeit

Heidekreis (ots) - 16.10.2024 / In Kindergarten eingebrochen Dorfmark: Unbekannte drangen zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochmorgen in einen Kindergarten in der Hauptstraße ein. Im Gebäude wurden anschließend verschlossene Innentüren aufgehebelt und mehrere Räumlichkeiten durchsucht. Hinweise zur Tat ...

