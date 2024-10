Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Dorfmark: In Kindergarten eingebrochen; Bispingen: Betrunken im Kleintransporter; Essel: Unfall mit vier Verletzten

Heidekreis (ots)

16.10.2024 / In Kindergarten eingebrochen

Dorfmark: Unbekannte drangen zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochmorgen in einen Kindergarten in der Hauptstraße ein. Im Gebäude wurden anschließend verschlossene Innentüren aufgehebelt und mehrere Räumlichkeiten durchsucht. Hinweise zur Tat und/oder verdächtigen Personen/Fahrzeugen nimmt die Polizei in Bad Fallingbostel unter 05162-9720 entgegen.

16.10.2024 / Betrunken im Kleintransporter

Bispingen: Ein 47-jähriger Autofahrer befuhr am Mittwochmorgen die Kreisstraße 6 von Evendorf in Richtung Hützel, als ihm in einem Kurvenbereich ein Kleintransporter entgegenkam und seinen Außenspiegel touchierte. Der Autofahrer wendete daraufhin, folgte dem sehr langsam fahrenden Kleintransporter, überholte diesen und bremste ihn aus. Dabei fuhr der Transporter auf das Auto auf. Die alarmierte Polizei stellte schließlich fest, dass der Fahrer des Kleintransporters unter Alkoholeinfluss stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,5 Promille. Dem 24-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen

16.10.2024 / Unfall mit vier Verletzten

Essel: Am Mittwoch kam es auf der Bundesstraße 214, zwischen Schwarmstedt und Buchholz (Aller), zu einem Unfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Ein 35-jähriger Autofahrer aus Hannover übersah hier den verkehrsbedingt haltenden Verkehr und fuhr in ein Auto, das wiederum auf ein weiteres Fahrzeug geschoben wurde. Dabei wurden insgesamt vier Personen, darunter auch der Unfallverursacher, verletzt.

