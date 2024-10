Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Senioren um viel Geld betrogen - Falsche Polizeibeamte mit neuer Masche ++ Vandalismus am Kindergarten und an der Schützenhalle - Polizei bittet um Hinweise ++

Rotenburg (ots)

Senioren um viel Geld betrogen - Falsche Polizeibeamte mit neuer Masche

Heeslingen. Mit einer modifizierten Betrugsmasche versuchen falsche Polizeibeamte derzeit vor allem ältere Menschen hereinzulegen. Die Betrüger meldeten sich am Mittwochvormittag telefonisch bei einer 88-jährigen Frau. Sie berichteten der Seniorin von der Festnahme von Einbrechern und dass man bei Ihnen eine Liste mit potenziellen Einbruchsobjekten gefunden habe. Darauf stünde auch der Name der Angerufenen. Um ihr Geld zu sichern, solle die Frau sechstausend Euro auf ein sogenanntes "Sicherungskonto der Polizei" überweisen. Die Seniorin machte sich sofort auf den Weg zur Bank und überwies die Summe auf das Konto bei einer Onlinebank. Ähnlich erging es bereits Anfang der vergangenen Woche einem älteren, ebenfalls aus Heeslingen stammenden Ehepaar. Auch sie waren von falschen Polizeibeamten telefonisch kontaktiert worden. Mit einer ähnlichen Geschichte brachten die Täter die beiden Senioren dazu, 27.000 Euro auf ein von ihnen angegebenes Konto bei der gleichen Bank zu überwiesen. Bislang hatten falsche Polizeibeamte in Fällen zuvor Bargeld oder Wertgegenstände direkt bei älteren Menschen abgeholt. Offenbar sehen sie darin ein großes Risiko, geschnappt zu werden. "Noch einmal warnen wir vor den raffinierten Tricks falscher Polizeibeamter!", sagt Polizeisprecher Heiner van der Werp. Die Polizei nehme kein Bargeld oder andere Vermögenswerte zur Sicherung entgegen und lasse sich auch kein Geld zur Vermögenssicherung überweisen. "Beenden Sie bitte solche Anrufe sofort und rufen Sie Ihre örtliche Polizei an", appelliert der Polizeisprecher.

Polizei stoppt Alkoholfahrt

Zeven. Eine Streifenbesatzung der Zevener Polizei hat am späten Mittwochabend in der Bäckerstraße die Alkoholfahrt eines 23-jährigen Autofahrers gestoppt. Die Beamten waren kurz vor Mitternacht in der Bahnhofstraße auf den VW Caddy des Mannes aufmerksam geworden und folgten dem Fahrzeug bis zum späteren Kotrollort. Dort bemerkten die Polizisten, dass der Fahrer vor Fahrtantritt Alkohol getrunken hatte. Ein Atemalkoholtest bestätigte den ersten Eindruck: knapp 1 Promille. Der junge Mann musste eine Blutprobe abgeben.

Vandalismus am Kindergarten und an der Schützenhalle - Polizei bittet um Hinweise

Breddorf. In der Nacht zum Mittwoch sind Unbekannte auf das Dach der Schützenhalle an der Straße "Zum Sportzentrum" geklettert. Dazu nutzten sie eine Mülltonne als Steighilfe und beschädigten dabei eine Dachrinne. Anschließend betraten sie das Gelände benachbarten Kindergartens und zerstörten dort eine Sitzbank. Um die Vandalen zu ermitteln, bittet die Zevener Polizei unter Telefon 04281/9592-0 um Hinweise.

Diebstähle auf landwirtschaftlichen Anwesen

Kuhstedt/Brillit. In der zu Nacht zum Mittwoch ist es auf zwei landwirtschaftlichen Anwesen zu Diebstählen gekommen. In der Bremerhavener Straße in Kuhstedt betraten die Täter ein unverschlossenes Nebengebäude. Hier fanden sie eine Bohrmaschine und eine Kettensäge. Von einem Anhänger montierten die Unbekannten ein Zugmaul ab und zapften auch noch 180 Liter Dieselkraftstoff aus einem Tank ab. Vermutlich die gleichen Täter brachen in der Oeser Straße in Brillit in die verschlossene Werkstatt eines Hofes ein. Auch hier hatten sie es auf Werkzeuge und landwirtschaftliche Gerätschaften abgesehen. Insgesamt spricht die Polizei von einem Schaden von mehr als zehntausend Euro.

Mähroboter aus Garten geklaut - Polizei bittet um Hinweise

Bremervörde. In den vergangenen Tagen haben unbekannte Täter in der Straße "Am Fischerklinik" einen Mähroboter gestohlen. In der Abwesenheit des Eigentümers holten sie den orange, weiß-farbenen Gartenhelfer der Marke Stihl vom Typ RMI 632 vom Grundstück des Geschädigten. Die Polizei spricht von einem Schaden von 1.700 Euro und hofft unter Telefon 04761/7489-0 auf Hinweise.

Einbrecher klauen gebrauchte Turnschuhe

Bremervörde. In der Nacht zum Dienstag sind Unbekannte in den unverschlossenen Keller eines Mehrparteienhauses an der Bergstraße eingedrungen. Dort suchten sie zunächst in den Gemeinschaftsräumen nach Beute. Dann brachen sie die Tür eines Kellerraumes auf und nahmen daraus gebrauchte Turnschuhe mit.

Kollision mit Traktor - 77-Jährige erleidet Schock

Sottrum. Einen Schock hat am Mittwochnachmittag eine 77-jährige Autofahrerin bei einem Verkehrsunfall im Einmündungsbereich Am Eichkamp/Große Straße erlitten. Die Frau hatte dort gegen 16.40 Uhr mit ihrem VW up! abbiegen wollen und dabei vermutlich den vorfahrtberechtigten Traktor eines 24-Jährigen übersehen. Trotz eines Ausweichmanövers kam es zum Zusammenstoß. In der Folge kollidierte der Traktor leicht mit dem Skoda einer 26-jährigen Frau. Insgesamt spricht die Polizei von einem Schaden von etwa achttausend Euro.

