POL-ROW: ++ Polizei warnt ältere Menschen vor Trickdiebstahl am Geldautomaten ++ Auto am Bolzplatz aufgebrochen ++ Illegal Müll entsorgt ++

Polizei warnt ältere Menschen vor Trickdiebstahl am Geldautomaten

Bremervörde. Ein 83-jähriger Bremervörder ist am Dienstagvormittag in der Sparkasse Opfer von Trickdieben geworden. Ein unbekannter Mann und eine Komplizin hatten den Senioren gegen 10.50 Uhr offenbar genau beobachtet, als er Bargeld aus einem Geldautomaten anforderte. Noch bevor der 83-Jährige sein Geld und die Bankkarte aus dem Gerät holen konnte, hatten die Täter die Karte aus dem Ausgabeschlitz gezogen. Dann sei alles ganz schnell gegangen. Die Fremden gaben dem Senioren eine andere Karte und drei Banknoten zurück. Wie sich später herausstellte, nutzten sie den ersten Schreck, um an einem anderen Geldautomaten weiteres Bargeld abzuheben. Der geschädigte Mann wandte sich sofort an einen Bankmitarbeiter. Da waren die Täter aber schon weg. Von den Flüchtigen gibt es keine aufschlussreiche Personenbeschreibung.

Auto am Bolzplatz aufgebrochen

Rotenburg. Unbekannte haben am Dienstagmittag am Ende der Soltauer Straße ein Auto aufgebrochen. Eine 57-jährige Frau hatte ihren grauen Toyota Yaris zwischen 12.10 Uhr und 12.40 Uhr auf einem Feldweg am Bolzplatz geparkt. In dieser halben Stunde ging die Frau mit ihrem Hund Gassi. Als sie zu ihrem Auto zurückkam, war die Scheibe der Beifahrertür eingeschlagen. Ob die Täter etwas gestohlen haben, ist noch unklar.

Illegal Müll entsorgt

Fintel. Die Polizei ermittelt derzeit gegen einen 41-jährigen Finteler. Der Mann steht im Verdacht am Montagabend am Altglascontainer an der Lauenbrücker Straße illegal Müll entsorgt zu haben. Die Beamten fanden in dem Unrat Hinweise, die auf ihn hindeuteten. Die Polizei sorgte dafür, dass der Mann seinen Müll sofort abholte. Gegen ihn wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet.

