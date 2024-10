Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Salzgitter-Bad vom 11.10.2024 bis 13.10.2024

Salzgitter-Bad (ots)

Gefährdung des Straßenverkehrs, Verkehrsunfallflucht Samtgemeinde Baddeckenstedt, Bundesstraße 6, 11.10.2024, 22:10 Uhr

Eine 27-jährige Verkehrsteilnehmerin befuhr die Bundesstraße 6 in Fahrtrichtung Baddeckenstedt, als ihr ein Pkw aus Richtung Salzgitter-Bad auf ihrer Fahrspur entgegenkam. Der sich im Überholvorgang gleich mehrerer Fahrzeuge befindliche Pkw scherte erst unmittelbar vor ihr wieder ein, wodurch es zu einer Kollision beider Außenspiegel kam. Anschließend setzte er seine Fahrt fort und entfernte sich unerlaubt vom Unfallort.

Sachbeschädigungen durch Feuer

Salzgitter-Bad, Am Pfingstanger, 12.10.2024, 02:40 Uhr Salzgitter-Bad, Helenenstraße, 12.10.2024, 19:45 Uhr

Am 12.10.2024 standen sowohl ein Container als auch ein vor einem Bekleidungsgeschäft in der Innenstadt aufgestellter Sonnenschirm in Vollbrand. In beiden Fällen wurde der Brand umgehend durch die Berufsfeuerwehr Salzgitter gelöscht. Verletzt wurde niemand. Die Ursachen der Brandentwicklungen sind bislang unbekannt, der Gesamtschaden wird auf jeweils 500 Euro geschätzt.

Zeugen, die Hinweise zu den geschilderten Vorfällen geben können, melden sich bitte bei der Polizei Salzgitter-Bad unter 05341/825-0.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell