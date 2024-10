Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemeldung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel vom 14.07.2024 für die Bereiche Salzgitter-Lebenstedt und -Thiede

Salzgitter (ots)

Einbruchdiebstahl Kleingärtnerverein Marienbruch e.V. 38226 Salzgitter/Lebenstedt, Neißestraße 200, Tatzeitraum 05.10.2024, 12:00 Uhr bis 11.10.2024, 10:00 Uhr In dem o.g. Zeitraum drang der oder die bislang unbekannten Täter in zwei Fällen durch Einschlagen eines Küchenfensters und in einem weiteren Fall durch Aufdrücken des Küchenfensters in drei Gartenlauben in dem o.g. KGV ein. Die Gartenlauben wurden anschließend nach Diebesgut durchsucht. Es wurden diverse elektronische Werkzeuge, eine Kettensäge, ein Kompressor und zwei Fernsehgeräte entwendet. Täterhinweise liegen bislang nicht vor. Es wurden drei entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

Sachbeschädigung durch Feuer

38226 Salzgitter/Lebenstedt, Schlehenweg, 11.10.2024, 20:30 Uhr 38226 Salzgitter/Lebenstedt, Feldstraße, 11.10.2024, 21:50 Uhr Am 11.10.2024 standen in zwei Fällen jeweils ein Plastik-Müllcontainer für Papiermüll, in Vollbrand. Die auf den Gehwegen stehenden Müllcontainer wurden durch die Berufsfeuerwehr Salzgitter gelöscht. Die Container sind durch den Brand jedoch in Gänze abgebrannt. Die Ursachen der Brandentwicklungen der Container sind bislang unbekannt.

