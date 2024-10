Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der PI Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel vom 10.10.2024: Salzgitter, Salder, Vor dem Dorfe, 10.10.2024, 02:10 Uhr

Salzgitter (ots)

Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete in der vergangenen Nacht mindestens drei unbekannte männliche Personen, die sich gewaltsam Zugang zur dortigen Tankstelle verschafften. Der Zeuge informierte umgehend die Polizei, jedoch flüchteten die Täter bereits nach wenigen Minuten in einem Pkw vom Tatort in Richtung Autobahn. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief negativ. Angaben zum Diebesgut können aktuell nicht gemacht werden.

Zeugen, die weitere Hinweise zu dem Sachverhalt geben können, melden sich bitte bei der Polizei Salzgitter unter 05341/1897-0.

