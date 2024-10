Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 09.10.2024: Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr

Wolfenbüttel (ots)

Hötzum, K 5, 05.10.2024, 01:25 Uhr

In der Nacht von Freitag auf Samstag ist es auf der K 5 bei Hötzum beinahe zu einem Verkehrsunfall gekommen.

Ein 49-jähriger Autofahrer und seine Beifahrerin fuhren gegen 01:25 Uhr in Richtung Hötzum als in der Dunkelheit plötzlich ein Baum vor ihnen auf der Straße lag und diese blockierte. Durch eine Gefahrenbremsung konnte der Fahrer noch rechtzeitig stoppen, um eine Kollision zu verhindern. Verletzt wurde niemand.

Die hinzugezogenen Polizeibeamten der Polizei Schöppenstedt konnten im Verlauf der Sachverhaltsaufnahme feststellen, dass der Baum augenscheinlich am Stamm von bislang unbekannten Tätern abgesägt wurde. In ca. 25 Metern Entfernung wurde ein weiterer Baum am Stamm abgesägt und lag ebenfalls auf der K 5, sodass die Fahrbahn auch dort vollständig versperrt war.

Die Beamten beseitigten die Bäume vorerst im anliegenden Graben und veranlassten anschließend die Abholung.

Die Polizei Cremlingen hat die Ermittlungen hinsichtlich eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr aufgenommen und sucht Zeugen unter 05306/932230.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell