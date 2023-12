Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Zwei Wohnungseinbrüche in Daxlanden - Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots)

Am Donnerstagabend wurden der Polizei gleich zwei Wohnungseinbrüche in der Rheinstrandsiedlung in Karlsruhe gemeldet.

Nach derzeitigem Kenntnisstand hebelten bislang unbekannte Täter in der Zeit zwischen 17:30 Uhr und 18:25 Uhr die Balkontür einer Erdgeschosswohnung in einem Mehrfamilienhaus im Dornröschenweg gewaltsam auf und durchwühlten sämtliche Räumlichkeiten. Ein Schranktresor wurde aufgebrochen und hieraus Bargeld im niederen fünfstelligen Bereich entwendet.

Im Weidenweg kam es in der Zeit zwischen 13:00 Uhr und 22:15 Uhr zu einem weiteren Wohnungseinbruch in einem Mehrfamilienhaus. Die Diebe drangen über eine Terrassentür gewaltsam in die Wohnung im Hochparterre ein und durchsuchten offensichtlich mehrere Räume nach Wertsachen. Anschließend flüchteten sie unerkannt. Der entstandene Diebstahlschaden kann in diesem Fall gegenwärtig noch nicht beziffert werden.

Die Kriminalpolizei Karlsruhe hat die weiteren Ermittlungen zu den beiden Wohnungseinbrüchen übernommen. Wer verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat oder sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst Karlsruhe unter der Rufnummer 0721/666-5555 in Verbindung zu setzen.

