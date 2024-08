Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - 32-Jähriger begeht mehrere Straftaten und leistet Widerstand

Moers (ots)

Am Dienstag, 20.08.2024, wurde der Polizei in Moers gegen 09.40 Uhr ein Körperverletzungsdelikt vor einem Geldinstitut an der Bahnhofstraße gemeldet. Ein 32-jähriger Mann aus Moers verletzte bei einer Auseinandersetzung drei Personen und einen Hund und flüchtete anschließend mit seinem Pkw in Richtung Nieper Straße.

Als die Beamten vor Ort Zeugen und Geschädigte befragen wollten, meldete sich ein weiterer Zeuge, dass der Täter mit seinem Pkw an der Ecke Bahnhofstraße/Nieper Straße stehe und sein Fahrzeug einen frischen Unfallschaden aufweise.

Die Beamten suchten den 32-Jährigen auf. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme ergab sich der Verdacht, dass der 32-Jährige unter dem Einfluss von Alkohol, Drogen und Medikamenten stand und unter deren Einfluss eine Verkehrsunfallflucht begangen haben könnte.

Der 32-Jährige zeigte sich gegenüber der Polizei unkooperativ und widersetzte sich den Maßnahmen. Zudem beleidigte er die Beamten fortwährend. Auf der Polizeiwache Süd in Moers wurde dem 32-Jährigen durch einen approbierten Arzt eine Blutprobe entnommen. Dieser stellte zudem fest, dass sich der 32-Jährige in einer psychischen Ausnahmesituation befand und wies ihn im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen in eine medizinische Einrichtung ein.

Zwei der drei Geschädigten (ein 64-Jähriger und ein 65-Jähriger aus Moers) wurden mit Rettungswagen in ein regionales Krankenhaus gebracht. Aufgrund der Tatumstände stellten die Polizeibeamten den Führerschein des 32-Jährigen sicher.

Die Kriminalpolizei und das Verkehrskommissariat ermitteln in den Sachverhalten. In diesem Zusammenhang sucht die Kriminalpolizei noch die Unbeteiligten, welche nach den Zeugenaussagen die Auseinandersetzung gefilmt hätten. Bitte melden Sie sich bei der Kriminalpolizei in Moers, Tel.: 02841-171-0

ref. 240820-1102

/sw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell