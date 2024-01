Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Zwei Einbrüche in Vereinsheime

Northeim (ots)

37154 Northeim/ OT Hohnstedt, Unterer Drauweg, Sonntag, 21.01.2024, 01.30 Uhr - 14.10 Uhr

NORTHEIM (mil)

Mindestens eine bislang unbekannte Person versuchte sich mittels Hebelwerkzeug Zugang in ein Vereinsheim an der o.g. Örtlichkeit zu verschaffen. Die unbekannte Person gelang es lediglich ein vergittertes Fenster zu öffnen. Ein Eindringen in das Objekt fand nicht statt, sodass es folglich nicht zu einem Entwendungsschaden kam. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 500,00 Euro geschätzt.

37186 Moringen, Lustgartenweg, Dienstag, 23.01.2024, 20.30 Uhr - Mittwoch, 24.01.2024, 13.30 Uhr

Am Mittwoch wurde gegen 13.30 Uhr ein weiterer Einbruch in ein Sportheim gemeldet. Mindestens eine bislang unbekannte Person verschaffte sich gewaltsam Zugang zu einem Vereinsheim an der o.g. Örtlichkeit. Im inneren des Objektes wurden diverse Räumlichkeiten durchsucht und weitere verschlossene Türen aufgebrochen. Aus dem Objekt entwendete die Person ein Tresor mit einer bisher unbezifferten Summe Bargeld.

Ob die beiden Einbrüche in einem Tatzusammenhang stehen, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Northeim zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell