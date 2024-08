Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Xanten - Einbruch in eine Kindertagesstätte - Zeugen gesucht

Xanten (ots)

In der Zeit von Montag, 18 Uhr, bis Dienstag, 7 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter in eine Kindertagesstätte an der Lüttinger Straße ein und entwendeten daraus eine Geldkassette.

Der oder die Täter gelangten durch das Aufhebeln eines Fensters in das Objekt und durchsuchten mehrere Schränke.

Die Kriminalpolizei nahm die Ermittlungen auf und sucht Zeugen, die Hinweise geben können.

Diese werden auf der Polizeiwache West in Kamp-Lintfort unter der Telefonnummer 02842-934 0 entgegen genommen.

