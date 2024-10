Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemeldung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel vom 12.10.2024 für die Bereiche Salzgitter-Lebenstedt und -Thiede

Salzgitter (ots)

Schwerer Landfriedensbruch, gefährliche Körperverletzung 38226 Salzgitter-Lebenstedt, 11.10.2024, 22:36 Uhr Am 11.10.2024 kam es um 22:36 Uhr im Rahmen einer Familienfeier vor einem lokalen Veranstaltungscenter zunächst zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen ca. 20 Familienangehörigen. Aufgrund der unklaren Situation vor Ort wurden von Beamten der Polizei Salzgitter weitere Unterstützungskräfte angefordert. Im weiteren Verlauf der Sachverhaltsaufnahme wuchs die Personengruppe auf ca. 100 Personen an. Vereinzelte Personen verhielten sich aggressiv und provokativ. U.a. fuhr ein Pkw mit weiteren Personen vor. Eine männliche Person stieg aus dem Pkw mit einer Axt in der Hand aus. Diese legte er nach Aufforderung der Beamten ab. Die Beamten aus Salzgitter wurden durch weitere Beamte aus Peine, Wolfenbüttel, Diensthundeführer aus Braunschweig und der Bereitschaftspolizei unterstützt. Gegen 23:00 Uhr konnte hierdurch die Situation vor Ort beruhigt werden. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme wurde durch die Beamten festgestellt, dass ein Ehepaar von drei männlichen Personen angegriffen worden sei, zudem wurde die Ehefrau von einer weiteren Person zu Boden geworfen. Das Ehepaar wurde leicht verletzt und anschließend im angeforderten Rettungswagen untersucht und ambulant versorgt. Die vier Täter konnten vor Ort identifiziert werden. Zwei der Täter waren stark alkoholisiert und wurden zwecks erforderlichen Blutprobenentnahmen der Dienststelle in Salzgitter zugeführt. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden die Beschuldigten entlassen. Es wurden mehrere Strafanzeigen, u.a. wegen des schweren Landfriedensbruchs und der gefährlichen Körperverletzung, eingeleitet.

