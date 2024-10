Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Wochenendmeldung der PI Rotenburg (Wümme) ++ ++ Unbelehrbar: Mann verstößt gegen Messerverbot und fährt betrunken E-Scooter ++ ++ Mit Eisenstangen und Steinen: Mehrere Fenster zerbrochen ++

Rotenburg (ots)

++ Unbelehrbar: Mann verstößt gegen Messerverbot und fährt betrunken E-Scooter ++ Der diesjährige Herbstmarkt in Rotenburg (Wümme) brachte für die Polizei einsatzintensive Stunden mit sich. Am Freitagabend (11.10.2024) wurde zunächst bei einem 26-jährigen Mann ein Messer aufgefunden, womit dieser gegen die geltende Allgemeinverfügung der Stadt Rotenburg (Wümme) zum Mitführ- und Benutzungsverbot von gefährlichen Gegenständen während des Jahrmarktes verstieß. Aufgrund dessen wurde gegen ihn ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Im weiteren Verlauf verstieß derselbe Mann gegen den ihm erteilten Platzverweis und fuhr auf einem E-Scooter davon. Er konnte in einer Nebenstraße durch eine Polizeistreife festgehalten werden. Dabei stellte sich heraus, dass er den E-Scooter unter dem Einfluss von Alkohol führte (Atemalkoholwert von 2.02 Promille). Es wurde dazu zusätzlich ein Strafverfahren eingeleitet. ++ Körperliche Auseinandersetzung - Opfer leicht verletzt ++ Im weiteren Verlauf der Freitagnacht kam es ebenfalls auf dem Gelände des Herbstmarktes in Rotenburg (Wümme) zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Jugendlichen (15 und 16 Jahre alt). Hierbei wurde auf das am Boden liegende, stark alkoholisierte, Opfer eingetreten. Hinzueilende Polizeikräfte konnten den Beschuldigten schließlich von dem Opfer trennen. Das Opfer wurde leicht verletzt. ++ Pkw beschädigt - Unbekannter Verkehrsteilnehmer flüchtig ++ Am 11.10.2024 kam es zwischen 22:00 Uhr und 01:45 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht im Birkenweg, in Rotenburg (Wümme). Hierbei touchierte ein bisher unbekannter Verkehrsteilnehmer ein am Straßenrand ordnungsgemäß geparktes Verkaufsfahrzeug. Hinweise auf den möglichen Verursacher nimmt die Polizei Rotenburg unter der Rufnummer 04261-9470 entgegen. ++ Versuchter Einbruch in Wohnhaus: Täter scheitern ++ Unbekannte haben zwischen dem 05.10.2024 und 12.10.2024 versucht, in ein Einfamilienhaus in Scheeßel einzudringen. Die Tat wurde nicht vollendet und ein Eindringen fand somit nicht statt. Hinweise auf die Täterschaft gibt es derzeit nicht. Die Polizei bittet darum, auch bei längeren Urlaubsabwesenheiten, Sicherungsmaßnahmen für den Schutz von Häusern und Wohnungen zu treffen. Insbesondere in der dunkleren Jahreszeit ist häufig ein Anstieg von Einbrüchen oder versuchten Einbrüchen festzustellen. ++ Unbekannter zerstört mehrere Pkw ++ Am Sonntag, 13.10.2024 um 00:00 Uhr hat ein bisher unbekannter Täter mehrere Pkw im Veerser Weg in Scheeßel beschädigt. Hierbei wurden vornehmlich die Außenspiegel abgebrochen. Die Polizei hat umfangreiche Ermittlungen aufgenommen. Geschädigte oder Zeugen zu dieser Tat können sich unter der Rufnummer 04261-9470 bei der Polizei Rotenburg (Wümme) melden. ++ Mit Eisenstangen und Steinen: Mehrere Fenster zerbrochen ++ Am frühen Sonntagmorgen des 13.10.2024 griffen gegen 07:15 Uhr vier unbekannte Täter ein Wohnhaus in Visselhövede mit Steinen und Eisenstangen an. Dabei wurden diverse Fensterscheiben des Hauses zerstört. Verletzt wurde niemand. Trotz des zügigen Eintreffens der Polizei konnten die geflüchteten Täter nicht mehr dingfest gemacht werden. Die Polizei Rotenburg (Wümme) bittet etwaige Zeugen darum sich unter der Rufnummer 04261-9470 zu melden. ++ Rentnerin erheblich alkoholisiert am Steuer ++ Am 12.10.24 gegen 15:55 Uhr wurde durch eine Streifenwagenbesatzung des PK Bremervörde eine 74-jährige Fahrzeugführerin mit ihrem PKW im Ortsgebiet Bremervörde einer Verkehrskontrolle unterzogen. Im Rahmen der Überprüfung der Verkehrstauglichkeit wurde festgestellt, dass die Fahrzeugführerin mit 2,77 Promille Atemalkoholkonzentration deutlich unter dem Einfluss von alkoholischen Getränken stand. Im Krankenhaus Bremervörde wurde eine Blutentnahme bei der Fahrzeugführerin durchgeführt. Es wurde ein Strafverfahren hinsichtlich der Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. Der Fahrzeugführerin wurde die Weiterfahrt mit Kraftfahrzeugen untersagt.

